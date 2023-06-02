Более 41 км пути обновят на Большом кольце МЖД в 2023 году

В настоящее время работы развернуты на перегоне Костино - Иванцево, где всего будет уложено 34,4 км нового пути

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Порядка 41,3 км обновят в рамках ремонтно-путевой кампании на Большом кольце (БМО) Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"В ходе ремонтно-путевой кампании на Большом кольце МЖД будет обновлено 41,3 км пути, уложено 10 новых стрелочных переводов. В условиях увеличения в столичном регионе городских и пригородных пассажирских перевозок БМО обеспечивает транзит грузов в обход Москвы", - значится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наиболее значительные объемы работ запланированы на перегонах: Санино - Орехово-Зуево, Малино - Яганово, Наугольный - пост 81 км и на крупнейших сортировочных станциях Орехово-Зуево, Бекасово-Сортировочное. Параллельно на станции Орехово-Зуево ведется реконструкция в грузовом парке станции в целях увеличения его перерабатывающей способности и перераспределения грузовых потоков со станций, расположенных в Москве.

"Для усиления грузового каркаса МЖД продолжается развитие северной части БМО с укладкой второго главного пути и реконструкцией пассажирской инфраструктуры. В настоящее время работы развернуты на перегоне Костино - Иванцево, где всего будет уложено 34,4 км нового пути. На период работ по развитию и модернизации инфраструктуры организуется пропуск сдвоенных грузовых поездов. Эта технология позволяет за один раз вывезти объемы грузов двух составов и освободить сортировочные станции для формирования новых поездов", - заключили в пресс-службе МЖД.