В училище при консерватории им. Чайковского объявили карантин из-за кори

Студентам, не имеющим прививки от кори, разрешается перенести сдачу экзаменационной сессии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Академическое музыкальное училище при московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского объявило карантин из-за кори. Соответствующий приказ опубликован на сайте учебного заведения в пятницу.

Объявлено, что с 3 июня завершается процесс регулярных занятий на 1-3-х курсах по всем специальностям. Доступ преподавателей и студентов в училище запрещен, за исключением сдачи экзаменов каждым студентом индивидуально. Кроме того, отменены очные консультации к экзаменам.

Студентам, не имеющим прививки от кори, разрешается перенести сдачу экзаменационной сессии на период с 26 августа до 9 сентября.