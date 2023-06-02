Участники "Российской школьной весны" развернули в Ставрополе флаг России в 60 кв. м

В городе также начались конкурсные просмотры фестиваля "Российская школьная весна"

СТАВРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Патриотическую акцию провели в Ставрополе участники всероссийского творческого фестиваля "Российская школьная весна". Они развернули в городе флаг России площадью 60 кв. м и "обняли" фонтан "Россия", сообщил ТАСС председатель совета краевого отделения "Движения первых" Илья Юрчишин.

"Участники фестиваля, которые представляют разные регионы страны вместе с активистами "Движения первых" из города Ставрополя развернули увеличенную копию флага Российской Федерации, исполнили вместе гимн Российской Федерации. <…> Площадь флага около 60 кв. м", - сказал он.

250 участников акции, многие из которых были в своих национальных костюмах, также "обняли" фонтан "Россия" - один из крупнейших светомузыкальных фонтанов на Юге России. По его периметру установлены восемь женских скульптур, символизирующих федеральные округа страны. "Вся Россия в этот день в Ставрополе. Это символизирует объединение всех детских, молодежных организаций в творчестве, в содружестве, в созидании", - отметил Юрчишин.

По сообщению пресс-службы фестиваля, в пятницу в Ставрополе начались конкурсные просмотры "Российской школьной весны". Свои выступления жюри представляют участники направлений концертных программ, инструментального, оригинального жанра, театра и вокала. В субботу просмотры продолжатся у направлений танцев, вокала, театра и концертных программ.

"Конкурсные просмотры продлятся два дня. Сразу после выступления участники получают от членов жюри обратную связь и посетят мастер-классы, которые помогут поднять их выступления на новый уровень. <…> Результат своих выступлений участники узнают 4 июня на торжественной церемонии награждения победителей", - говорится в сообщении.

Первый фестиваль "Российская школьная весна" проходит в Ставрополе с 1 по 5 июня. Участниками стали более 1,1 тыс. школьников из 65 регионов. Организаторами фестиваля непрофессионального ученического творчества являются правительство Ставропольского края, российское движение детей и молодежи "Движение первых", "Российский союз молодежи" и Северо-Кавказский Федеральный университет. Фестиваль проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.