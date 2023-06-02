Издательство прекратило сотрудничество с фронтменом Rammstein после обвинений фанаток

В заявлении Kiepenheuer & Witsch говорится, что Тилль Линдеманн "переходит незыблемые границы в обращении с женщинами"

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Издательство Kiepenheuer & Witsch (KiWi) прекратило сотрудничество с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном после обвинений нескольких женщин в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Twitter заявлении KiWi.

В издательстве из Кёльна в 2013, 2015 и 2020 годах вышли три сборника стихов Линдеманна. В свое время музыканта обвиняли в том, что его лирика якобы восхваляет сексуальное насилие.

"Мы с потрясением следили за ставшими достоянием общественности обвинениями в адрес Тилля Линдеманна", - отмечается в заявлении Kiepenheuer & Witsch. "С нашей точки зрения, он переходит незыблемые границы в обращении с женщинами", - говорится в нем. "В этой связи мы приняли решение незамедлительно прекратить сотрудничество с Линдеманном, так как наши доверительные отношения с автором непоправимо разрушены", - заявили в KiWi.

В конце мая ирландка Шелби Линн в Twitter утверждала, что на одном из концертов Rammstein ей добавили наркотики в напиток, после чего якобы на следующий день она проснулась с гематомами. После этого несколько женщин в социальных сетях обвинили фронтмена Rammstein в сексуальных домогательствах.