Премьера мультфильма под названием "Мини-мишки" состоится в октябре

ПЕРМЬ, 2 июня. /ТАСС/. Телеканал "Мульт" объявил детский конкурс по созданию персонажа нового мультфильма "Мини-мишки". Об этом сообщила в пятницу генеральный продюсер телеканала Татьяна Циварева в ходе пресс-конференции, посвященной началу первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" в Перми.

"Ми-ми-мишки" продолжают жить - будет новый проект под названием "Мини-мишки", премьера которого состоится в октябре, сейчас идет творческий процесс, подготовка. Впервые в российской анимации мы объявляем конкурс: дети от 5 до 10 лет могут придумать своего персонажа в новом мультфильме, и мы реализуем его", - рассказала Циварева, отметив, что заявки принимаются до 31 июля, а результаты будут подведены 20 августа.

Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" начался в Перми 1 июня серией бесплатных кинопоказов в честь Дня защиты детей и продлится он до 4 июня. Мероприятие стало одним из флагманских событий региональной программы празднования 300-летнего юбилея столицы Прикамья. Как рассказали организаторы, всего в программе фестиваля запланированы показы более 40 лучших российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов для детей. Билеты на них можно приобрести в кинотеатрах "Синема 5", "Синемапарк", "Премьер". Всю прибыль фестиваля планируется перечислить в фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями "Берегиня".

Фестиваль и конкурсная программа

Конкурсная программа фестиваля состоит из четырех основных программ: лучшие отечественные фильмы для семейной аудитории, созданные в 2022-2023 году, мультипликационные фильмы, сериальная программа и программа "12+" для детей старшего возраста. Программу полнометражных фильмов будут оценивать режиссер и актер Антон Богданов, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, актер театра и кино Иван Добронравов, президент кинопрокатной компании "КарроПрокат", почетный кинематографист России Алексей Рязанцев и генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов. В жюри конкурса анимации вошли российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, российский актер и музыкант Глеб Калюжный, а также актеры Никита Кологривый, Никита Тарасов и Анна Банщикова. Наравне со звездами фильмы конкурсной программы будет оценивать и детское жюри, в состав которого вошли юные жители Перми от 9 до 17 лет, отличившиеся в учебе, творчестве или спорте.

Среди гостей фестиваля также ожидаются известные режиссеры и продюсеры Вадим Верещагин, Александр Войтинский, Илья Учитель, Алексей Тельнов, Карен Оганесян. Среди популярных актеров гостями фестиваля станут Сергей Жигунов, Игорь Ознобихин, Ольга Виниченко, Сергей Гилев, а также юные звезды Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Карина Каграмян, Каринэ Мнацаканян, Роман Погорелов, Даниил Муравьев-Изотов и другие.

Организаторами фестиваля выступают АНО "Центр развития кинопроизводства" и Продюсерский центр "Капризка". В попечительский совет фестиваля вошли народный артист РФ, актер театра и кино Федор Добронравов, председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов и генеральный директор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин. Генеральным продюсером фестиваля стала директор АНО "Центр развития кинопроизводства" Алена Семерикова-Волкова, президентом - медиаменеджер и продюсер по оригинальному контенту "Okko", а также член оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми Гавриил Гордеев.