Порядка 900 тыс. работников медорганизаций РФ получают новую выплату

Размер выплаты варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации

НАЛЬЧИК, 2 июня. /ТАСС/. Около 900 тыс. работников медицинских организаций страны получают новую социальную выплату ежемесячно, сообщил в пятницу председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

"Специальная социальная выплата работникам медицинских организаций. Вы знаете, что по распоряжению президента ежемесячно мы на основании данных Минздрава выплачиваем ее порядка 900 тыс. человек. Это тоже очень успешный проект, и мы рады, что в нем участвуем", - сказал Чирков, выступая на выездном круглом столе, организованном комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и посвященном работе Соцфонда.

Новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Социальный фонд России выступает оператором выплаты.