Ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС отложили из-за непогоды

Агентство не уточнило, когда теперь может произойти ротация

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. Ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС была отложена из-за погодных условий. Об этом сообщило МАГАТЭ.

"Запланированная ротация нынешней группы экспертов МАГАТЭ на объекте - восьмой по счету с момента создания миссии в сентябре прошлого года - была отложена из-за местных погодных условий", - говорится в сообщении. Агентство не уточнило, когда теперь может произойти ротация.

Седьмая смена инспекторов агентства состоялась на Запорожской АЭС 27 апреля.

30 мая советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил ТАСС, что дата ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС еще не определена, Россия ожидает ноту от Департамента безопасности ООН. Девятая группа экспертов МАГАТЭ должна была прибыть на станцию 25 мая. Как сообщил Карчаа ТАСС, ротация была перенесена на 26 мая по инициативе Украины. По его информации, Россия не получала из ООН официальной ноты о переносе. 26 мая Карчаа рассказал, что ротация была вновь сорвана по вине украинской стороны.