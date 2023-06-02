В проекте "Университетские смены" могут принять участие около 14 тыс. человек

В этом году планируется привлечь не только детей из новых регионов, а также детей участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и героев России, а также демобилизованных студентов из новых регионов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Порядка 14 тыс. человек примут участие в проекте "Университетские смены" в 2023 году, в рамках которого участники путешествуют по регионам России и узнают об истории и культуре ее народов. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Министерством просвещения РФ и Российским движением детей и молодежи запускает новый сезон проекта "Университетские смены". В рамках проекта 50 подведомственных Минобрнауки России вузов принимают у себя в гостях ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Если в прошлом году смены были рассчитаны на школьников из Донецкой и Луганской народных республик, то в новом сезоне к проекту присоединятся другие регионы России. В этом году география "Университетских смен" расширена, планируется, что с июня по сентябрь в них примут участие около 14 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в этом году к участию в проекте планируется привлечь не только детей из новых регионов, а также детей участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и героев России, а также демобилизованных студентов из новых регионов РФ.

Первая смена проекта уже начала работать на базе Донского государственного технического университета, куда съехались более 140 детей из новых регионов.

"Университетские смены" стартовали в 2022 году для детей из Донецкой и Луганской народных республик, городов Херсона и Мелитополя. Каждая смена проводилась на базе вуза - участника проекта и длилась 10 дней. За это время ребята посещали лекции и экскурсионные программы, узнавали об истории России и культуре ее народов, посещали музеи, театры и важные памятники, расположенные в близости от университетов.