Кабмин утвердил изменения в перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию машин

В частности, появились дополнительные требования к автобусам

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство России утвердило изменения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, в том числе, установив, дополнительные требования к автобусам и конкретизировав способы выявления неисправностей автотранспорта. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России.

"Правительством Российской Федерации принято постановление, вносящее изменения в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О Правилах дорожного движения", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что целью принятого постановления документа "является актуализация и гармонизация перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, с положениями технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", принятого решением Комиссии Таможенного союза".

За последние десятилетия конструкция производимых автомобилей и прицепов к ним значительно изменилась, пояснили в ведомстве. В частности, на автотранспортных средствах стали широко применяться новые компоненты и системы, в частности, антиблокировочные системы тормозов, шины с индикаторами износа, инерционные ремни безопасности, средства автоматического контроля автомобильных систем. "В ходе разработки проекта указанного постановления учтены предложения и замечания представителей бизнеса и специалистов в сфере автомобильного транспорта. В результате в него включены только те положения технического регламента, несоблюдение которых непосредственно влияет на безопасность транспортных средств. Для обеспечения однозначности толкования ныне применяемых норм детализированы требования к тормозным системам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю", - добавили в ведомстве.

Кроме того, установлены дополнительные требования к автобусам, в том числе запрет на их эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне, а также к специальным и специализированным транспортным средствам - автоэвакуаторам, цистернам. Также конкретизированы способы выявления неисправностей автотранспорта - визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования.

Постановление вступит в силу 1 сентября 2023 года.

История принятия постановления

Проект постановления правительства, расширяющий перечень условий, при которых запрещено пользоваться транспортными средствами, был подготовлен в сентябре 2020 года. С того времени документ неоднократно переписывался. Затем работа над ним была приостановлена в связи с запретом вносить изменения в ПДД из-за регуляторной гильотины. В октябре 2022 года правительство сняло запрет, после чего работа над новым перечнем продолжилась.

В середине января 2023 года газета "Коммерсант" сообщила, что проект постановления правительства РФ, создающий для Госавтоинспекции дополнительные инструменты для борьбы с владельцами неисправных автомобилей, готовится к внесению в правительство. Новая редакция документа позволит инспекторам штрафовать водителей, в том числе за применение нештатных газоразрядных ламп в фарах, а также за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных - летом.