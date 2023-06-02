Детсады Белгорода откроют дежурные группы для приема детей из Шебекинского округа

Министр образования Белгородской области Андрей Милехин отметил, что в пунктах временного размещения уже находятся специалисты, к которым можно обратиться

ТАСС, 2 июня. Детские сады Белгорода откроют дежурные группы для размещения в них дошкольников из Шебекинского городского округа, сообщил заместитель губернатора - министр образования Белгородской области Андрей Милехин.

"Принято решение о том, что в детских садах Белгорода <...> будут открыты дежурные группы для дошкольников Шебекинского городского округа. Для того чтобы организовать эту работу, в пунктах временного размещения города Белгорода уже находятся специалисты управления образования администрации Белгорода для того, чтобы можно было к ним обратиться с этой заявкой", - сказал он.

В Белгороде местные жители собирают гуманитарную помощь для людей, эвакуированных из Шебекино и находящихся в пунктах временного размещения © Павел Колядин/ ТАСС

Милехин отметил, если семья из Шебекина находится не в Белгороде, а в другом муниципалитете региона, нужно обратиться в управление образования этого района или городского округа. "Если вы и ваш ребенок находитесь вне пределов Белгородской области, и вам необходимо устроить ребенка в детский сад, то нужно обратиться в министерство образования Белгородской области - и мы будем связываться с субъектами, нашими коллегами", - сказал он.