Волонтеры и сотрудники СК РФ вручили подарки детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ

Подарки получили около 50 детей, которые проходят лечение в Донецком республиканском травматологическом центре

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Волонтеры детского центра "Артек" и сотрудники Следственного комитета РФ в честь Международного дня защиты детей в пятницу вручили подарки детям, которые проходят лечение в Донецком республиканском травматологическом центре. Также они вручили награды 10 медикам, оказывающим помощь детям с риском для собственной жизни, сообщил журналистам руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров.

"Мы приехали поздравить ребят с Международным днем защиты детей, вручить подарки - сувениры и сладости, а также перевязочный материал и медикаменты (медработникам). Мы этот медицинский центр считаем подшефным. Мы на связи всегда находимся, если какая-то помощь необходима, то мы ее оказываем. По поручению председателя Следственного комитета также сегодня были вручены награды "За содействие" 10 врачам за их тяжкий труд, связанный с риском для жизни", - сказал Петров.

Подарки от детского центра "Артек" и СК получили около 50 детей, которые находились в детском отделении республиканского центра. Большинство из них получили травмы в результате обстрелов жилых кварталов ДНР со стороны украинской армии.

Как отметил Петров в ходе визита, если родители согласны, то сотрудники СК готовы эвакуировать детей на лечение и реабилитацию в Москву.