Крымский перевозчик в июле продлит маршрут поезда "Москва - Керчь" до Симферополя

Поезд будет курсировать ежедневно

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Маршрут поезда №159/160, курсирующего по маршруту Москва - Керчь, с 15 июля продлят до Симферополя, сообщается в официальном Telegram-канале крымского железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"Поезд №159/160, который сейчас курсирует по маршруту Москва - Керчь, с 15 июля будет продлен до Симферополя. Возможность удлинить маршрут появилась в связи с новой поставкой вагонов. <…> Поезд продолжит отправляться с Казанского вокзала Москвы в 9:42 утра и будет прибывать в Симферополь на следующий день в 20:40", - говорится в сообщении.

По информации компании, поезд будет курсировать ежедневно. "Он будет обслуживаться четырьмя составами, в каждом - только новые купейные вагоны с душем. Продажа билетов откроется 3 июня в течение дня. В связи с поэтапным получением новых вагонов с завода, пока продажи открыты не во все вагоны. Однако, по мере получения вагонов, число предложенных мест будет увеличено. Глубина продажи билетов - 45 суток", - отмечается в сообщении.

Поезд будет в пути 1 день 10 часов 58 минут. Из Москвы в Симферополь поезд отправится 15 июля. Первый рейс из Симферополя - 17 июля, он будет отправляться в 10:40 и прибывать в Москву на следующий день в 23:40.

Поезд "Москва-Керчь" был начал курсировать в конце мая. Для удобства пассажиров министерство транспорта Республики Крым запустило дополнительные автобусы от вокзала Керчь-Южная в Симферополь, Ялту и Евпаторию.