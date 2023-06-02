Оставленных эвакуированными жителями Шебекинского округа животных начали кормить

Корм для животных передан во все села, где отселены люди

БЕЛГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Домашние животные, которых оставили при эвакуации жители Шебекинского округа Белгородской области, не останутся голодными, со 2 июня их начали кормить. Об этом сообщил во время прямого эфира во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"С сегодняшнего дня домашних животных начали кормить. По докладу главы, корм для животных передан во все села, где отселены люди, и в Шебекино", - сказал губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что в пунктах временного размещения в Белгородской области находятся более 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа, эвакуированных из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). За 1 июня в округе было зафиксировано более 850 прилетов снарядов, это самое большое количество с начала обстрелов региона.