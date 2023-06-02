Некоторые услуги МФЦ могут дополнительно начать оказывать в клиентских службах Соцфонда

С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

НАЛЬЧИК, 2 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует предложить оказывать ряд услуг МФЦ дополнительно и в клиентских службах Соцфонда России для удобства граждан. Об этом заявил в пятницу председатель комитета Ярослав Нилов в Нальчике.

В Нальчике 2 июня состоялось выездное заседание круглого стола комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Участники обсудили работу Социального фонда России.

"Я озвучу некую идею пока, но, считаю, что это может быть реализовано и поддержано и всеми фракциями, правительством. Может, это как межфракционную инициативу по итогам круглого стола предложим. Идея в том, чтобы из МФЦ те государственные социальные услуги, которые оказываются, дополнительно предоставлять еще и в клиентских службах [Соцфонда РФ], не убирая их из МФЦ, а расширяя возможности для граждан, это только будет удобно", - сказал Нилов в ходе брифинга с журналистами по итогам круглого стола.

Он допустил, что при этом работы у Соцфонда прибавится. "Придется еще немного загрузить новый Социальный фонд, но что делать? Мы, прежде всего, руководствуемся интересами граждан", - добавил он.