Эксперт считает невозможным заранее определить сроки реставрации "Троицы"

Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев подчеркнул, что реставрация является сложным и поэтапным процессом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сроки реставрации иконы "Троица" Андрея Рублева после экспонирования в храме Христа Спасителя заранее определить невозможно, сообщил журналистам в пятницу генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

"Заранее определить сроки реставрации такой сложной и древней иконы, как "Святая Троица", не представляется возможным. Осознавая ответственность за сохранение этой иконы, на данном этапе можно корректно говорить о противоаварийных реставрационных работах", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что реставрация - сложный и поэтапный процесс, поэтому специалисты "могут столкнуться с необходимостью решать новые задачи, явленные уже в процессе" работы. По мнению Сергеева, необходимо предусмотреть периоды послереставрационных наблюдений "за эффективностью применения выбранных методов реставрации", чтобы убедиться в стабильности результатов.

Он подтвердил, что выявлены множественные деструктивные процессы, требующие комплекса реставрационных мероприятий. "Такая икона, как "Святая Троица", должна быть объектом постоянного наблюдения специалистов-реставраторов высшего профессионального уровня с включением в этот процесс широкого представительства специалистов, представителей Русской православной церкви и общественности", - подчеркнул Сергеев.

Он добавил, что непосредственный контакт с иконой во время ее нахождения в Храме Христа Спасителя должен быть исключен ради ее безопасности. "Исключить непосредственный контакт с иконой. Насколько возможно, обеспечить температурно-влажностные показатели воздуха, такие, к каким привыкла икона "Святая Троица" за последние десятилетия нахождения в помещениях ГТГ (Государственной Третьяковской галереи - прим. ТАСС)", - сказал Сергеев, отвечая на вопрос, какие условия необходимы для безопасного экспонирования иконы в Храме Христа Спасителя.

Сергеев отметил, что иконе необходим постоянный мониторинг изменения состояния сохранности специалистами. Кроме того, эксперт добавил, что крайне важная мера - размещение "Троицы" внутри специальной антивандальной витрины.