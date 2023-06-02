В Минобрнауки назвали самые популярные направления среди будущих инженеров

Ими стали цифровые технологии, новые материалы, а также освоение космоса, воздушного пространства и океанов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Число студентов и аспирантов, приявших участие во Всероссийском инженерном конкурсе, итоги которого подведены в пятницу, возросло в этом году более чем в два раза, превысив 6,7 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что самыми популярными направлениями инженерного творчества оказались цифровые технологии, новые материалы, а также освоение космоса, воздушного пространства и океанов.

Всероссийский инженерный конкурс для студентов и аспирантов проводится начиная с 2014 года ежегодно силами Минобрнауки РФ совместно с НИЯУ "МИФИ". Участники представляют выпускные квалификационные работы, в основе которых лежат реальные инженерные проекты. Они решают перспективные задачи по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития РФ. Оценивают работы студентов ключевые эксперты отрасли - лидеры инновационного сектора экономики.

"За прошедшие годы Всероссийский инженерный конкурс стал одним из самых значимых состязаний для будущих инженеров. Интерес современного поколения подтверждается цифрами: в сравнении с прошлым годом количество участников увеличилось более чем в два раза - 6 747 выпускников. Кроме того, среди конкурсантов - 1 303 студента из всех 30 вузов, которые участвуют в проекте "Передовые инженерные школы", 35% финалистов представляют участники именно этого проекта. В этом году выпускники инженерных вузов дорабатывали свои проекты на 296 высокотехнологичных предприятиях под руководством 319 наставников. Проекты оценивали более 300 экспертов из 15 отраслей. <…> В конечном итоге были отобраны 100 финалистов и 160 лауреатов, из которых выбрали 41 победителя и 53 призера. Лидерами по количеству проектов стали три направления: передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии; новые материалы и способы конструирования, освоение и использование космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики", - отметили в пресс-службе.

О конкурсе

Партнерами Всероссийского инженерного конкурса в этом году стали Минстрой РФ, Федеральный кадровый резерв ОПК, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, ГК "Росатом", ГК "Ростех", ГК "Роскосмос", ПАО "РусГидро", АО "Вертолеты России", ОАО "РЖД", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Консорциум "Базис", АНО "Россия - страна возможностей".

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев отметил, что конкурс показал конкурентоспособность молодых инженеров, научно-творческую активность ребят, готовность создавать новые технологии, оставаясь на острие прогресса. Ректор МИФИ Владимир Шевченко, отвечая на вопросы о важности конкурса, отметил, что такое мероприятие дает возможность не просто представить свои проекты на оценку и получить обратную связь, но и получить возможность в дальнейшем работу в ведущих компаниях страны. "Я думаю, что главный эффект этого конкурса заключается в том, что эти ребята приобрели возможность прежде всего рассказать о своих работах первым лицам соответствующих отраслей и компаний. Многие уже получили предложения о работе: офферы, которые они дальше будут рассматривать", - рассказал Шевченко.