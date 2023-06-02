В Белгородской области ввели запрет на движение транспорта на четырех участках Шебекина

Ограничительные меры будут действовать до 30 июня

ТАСС, 2 июня. Власти Белгородской области ввели временный запрет на передвижение автотранспорта и стоянки на четырех участках Шебекинского городского округа, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"На участках дорог Шебекинского городского округа вводится временный запрет на передвижение транспортных средств. Ограничения будут действовать до 30 июня", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, в приграничных районах Белгородской области прекращено движение на участках: Белгород - Шебекино - Волоконовка, Шебекино - Короча, Шебекино - Неклюдово - Алексеевка, Маслова Пристань - Батрацкая Дача, на данных участках также запрещена стоянка автотранспорта. "Для объезда доступны автодороги: Таврово - Соломино - Разумное, Разумное - Севрюково - Новосадовый, Белгород - Новый Оскол - Советское, Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, автобусы через Шебекино направят в объезд через Новый Оскол и Волоконовку, в том числе маршруты Пятницкое - Шебекино - Белгород, Ровеньки - Белгород, Вейделевка - Белгород, Валуйки - Белгород, Валуйки - Шебекино - Белгород, Белгород - Ровеньки, Белгород - Волоконовка, Белгород - Валуйки, а движение автобусов по маршруту Большетроицкое - Белгород временно прекратят.