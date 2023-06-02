Свыше четверти месячной нормы осадков менее чем за час выпало в отдельных районах Москвы

Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО и ЗАО

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы во время ливня 2 июня вечером. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города менее чем за час. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО и ЗАО. В отдельных районах - до 20 мм, это свыше четверти месячной нормы", - говорится в сообщении.

Дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" продолжается.