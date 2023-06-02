В Курской области на ремонт дорог на приграничных территориях выделили 886 млн рублей

Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что средства пойдут на ремонт региональной дороги Рыльск - Глушково

ТАСС, 2 июня. Власти Курской области направили 560 млн рублей на ремонт региональной дороги Рыльск - Глушково, а также дополнительно выделили 326 млн рублей на ремонт дорог в приграничном Глушковском районе, который обстреливается со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Задержался в Глушковском районе - одном из самых обстреливаемых со стороны Украины. С его главой Павлом Михайловичем Золотаревым осмотрели объекты восстановления после обстрелов, пообщались с местными жителями и проверили, как ведется ремонт автомобильных дорог и улиц. Здесь в 2023 году отремонтируем в общей сложности 6,9 км, в том числе в Глушкове и Теткине 1,3 км. На эти цели из регионального бюджета в помощь району направили дополнительно 326 млн рублей", - написал он.

По словам Старовойта, также ведется ремонт 18,5 км региональной дороги Рыльск - Глушково, на что выделили 560 млн рублей из средств областного дорожного фонда. "Зона особого внимания - Теткино. И сегодня там были прилеты. Вместе с главой поселка Сергеем Викторовичем Призенко осмотрели объекты, требующие после обстрелов ремонта, и пообщались с местными жителями", - добавил глава региона.