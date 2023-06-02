Из СПбГУ уволили доцента, распространявшего дискредитирующие действия ВС РФ материалы

Комиссия признала, что доцент нарушил морально-этические нормы поведения, а его действия "несовместимы с высоким статусом универсанта и преподавателя"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев подписал приказ об увольнении доцента Института истории Михаила Белоусова, который, согласно оценке вуза, выступил в соцсетях против действий Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте университета.

"2 июня 2023 года состоялось заседание комиссии по этике СПбГУ по вопросу о действиях М. С. Белоусова. <…> Ректором Николаем Кропачевым подписан приказ об увольнении доцента кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории М. С. Белоусова из СПбГУ", - говорится в опубликованном сообщении.

В материалах комиссии по этике университета отмечается, что ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о распространении доцентом Белоусовым материалов, дискредитирующих проведение специальной военной операции и оскорбляющих память погибших при исполнении воинского долга. "Была проведена проверка, информация нашла свое подтверждение", - говорится в тексте решения.

В комиссии отметили, что 1 апреля 2023 года в зоне СВО погиб, выполняя воинский долг, студент второго курса по направлению "история" - 21-летний Федор Соломонов. Осенью прошлого года он получил повестку в рамках частичной мобилизации, но не воспользовался положенной ему по закону отсрочкой, взял академический отпуск и отправился на фронт добровольцем.

"Доцент Белоусов М. С. вместо того, чтобы почтить память нашего универсанта, проявить нормальные человеческие чувства, посчитал уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента", - сказано в документе. Отмечается, что Белоусов "не смог представить убедительных возражений". Комиссия признала, что доцент нарушил морально-этические нормы поведения универсанта и что его действия "несовместимы с высоким статусом универсанта и преподавателя".

В приказе ректора СПбГУ указано, что Белоусов уволен 2 июня с формулировкой: "за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы".