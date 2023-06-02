Минюст признал иноагентами издание "Проект" и журналиста Романа Супера

В ведомстве отметили, что Супер, в частности, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минюст РФ включил в реестр иноагентов издание "Проект", журналиста Романа Супера. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Издание "Проект" распространяло в том числе с использованием современных информационных технологий недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти Российской Федерации и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Участвовало в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Создатель и главный редактор издания проживает за пределами Российской Федерации и включен в реестр иностранных агентов 15.07.2021. Также в реестр иностранных агентов включены некоторые сотрудники издания", - говорится в сообщении.

Супер распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине, а также участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.

Также в реестр попали экс-главред "МК в Петербурге" Максим Кузахметов, политолог Дмитрий Орешкин и ООО "Ярновости".