Глава ВОЗ призвал СМИ развеять мифы вокруг договора по предотвращению пандемий

Тедрос Аданом Гебрейесус назвал ложными утверждения о том, что этот документ наряду с внесенными в Международные медико-санитарные правила поправками будет предусматривать передачу государствами своего суверенитета ВОЗ в сфере охраны здоровья

ЖЕНЕВА, 2 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал СМИ правдиво информировать аудиторию о разрабатываемом в настоящее время в ВОЗ договоре по предотвращению пандемий. Выступая в пятницу на брифинге в Женеве, он назвал ложными утверждения о том, что этот документ наряду с внесенными в Международные медико-санитарные правила (ММСП) поправками будет предусматривать передачу государствами своего суверенитета ВОЗ в сфере охраны здоровья.

Глава ВОЗ подчеркнул, что и договор по предотвращению пандемий, и ММСП с внесенными поправками государства "будут выполнять в соответствии со своими собственными законами". При этом все страны - члены ВОЗ "сохранят за собой суверенитет в определении своей внутренней политики в области здравоохранения". "Идея о том, что это соглашение или измененные Международные медико-санитарные правила приведут к уступке ВОЗ суверенитета [странами], - просто фикция", - сказал Гебрейесус. "ВОЗ не получит никаких полномочий для отмены решений в сфере внутренней политики, и мы бы этого не хотели", - заверил гендиректор.

Он попросил участвующих в брифинге журналистов "продолжать следить за фактами" в том, что касается работы над договором по предотвращению пандемий и согласованием поправок в ММСП, а также "развеивать мифы и информировать своих коллег в новостных и редакторских отделах, чтобы освещение было точным". По словам Гебрейесуса, работа над договором и согласование поправок "представляют собой серьезное обязательство всех 194 государств - членов ВОЗ по отношению к своему населению" и "нельзя допустить, чтобы дезинформация поставила его под угрозу".

Работа над договором по предотвращению пандемий ведется по решению специальной сессии ВОЗ, состоявшейся в декабре 2021 года. Проект этого документа должен быть представлен на рассмотрение 77-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2024 году. Поправки в ММСП готовит рабочая группа, созданная ВОЗ в 2022 году. Она также должна представить их на 77-й ассамблее.