В ходе конкурса "Экософия" впервые выберут сборную эколидеров России

Они будут представлять экоповестку в стране и за рубежом

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июня. /ТАСС/. Победители первого всероссийского конкурса "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей", который завершится в июле, будут представлять экоповестку в стране и за рубежом. Заключительный полуфинал конкурса открылся в пятницу.

"Важно, чтобы каждый житель планеты, будь то учитель, инженер, предприниматель или представитель любой другой профессии, осмыслил ценности экологической культуры и начал вносить свой посильный вклад в улучшение экологии. Именно это - одна из основных задач участников проекта "Экософия" и будущих эколидеров России - вовлечь как можно больше людей в экокультуру и воспитать полезные экопривычки у населения. И чтобы ее решить, нам необходимо таких эколидеров выявить, тех, которые способны вести за собой, которые мыслят, как визионеры, заглядывая не на год, а на десятки и сотни лет вперед", - заявил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Дмитрий Гужеля.

Как пояснили в пресс-службе "Экософии", участники полуфинала покажут свои умения продвигать экоинициативы, работать в команде и решать задачи. Они борются за звание "эколидеров" - людей, который будут представлять Россию в экоповестке внутри страны и на международной арене. Кроме того, победители войдут в первую "Экосборную России", состоящую из активных людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни, готовых стать лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных экологических привычек у жителей страны.

"Одним из важнейших результатов нашего проекта уже становится сообщество, которое мы оставляем в каждом городе - сообщество людей, экологично живущих, позитивно мыслящих, готовых активно вливаться в экоповестку, превращать проблемы в задачи и вовлекать людей в решение этих задач через возможности. В итоговый день полуфинала, 5 июня, мы представим новых участников первой российской экосборной, которые завоюют это право именно здесь. Им предстоит своим примером подтверждать преимущества экологичного образа жизни, становиться лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных экологических привычек и навыков у жителей страны", - добавила руководитель проекта "Экософия" Вита Саар.

О проекте

Проект "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей" начался в июне 2022 года. К инициативе, направленной на формирование и развитие экологической культуры, присоединились уже почти 50 тыс. человек. Первый полуфинал проекта состоялся в начале ноября в Калуге и собрал свыше 200 участников из разных регионов России. В конце ноября в Байкальске Иркутской области прошел второй полуфинал, участниками которого стали 92 экоиста, представляющие 19 регионов России, полуфинал в Тюмени в апреле собрал 110 участников из 33 регионов нашей страны. Финал пройдет в Нижнем Новгороде с 27 по 30 июля.