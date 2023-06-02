2 июня, 18:42

В Адыгее выплата компенсаций пострадавшим от паводка жителям начнется с 6 июня

Сотрудники администраций муниципалитета и подтопленных сельских поселений продолжают адресную работу с населением

МАЙКОП, 2 июня. /ТАСС/. Компенсационные выплаты пострадавшим от дождевого паводка жителям Кошехабльского района Адыгеи начнутся со вторника будущей недели, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Заур Хамирзов.

В Кошехабльском районе в конце прошлой недели дождевым паводком подтопило сотни придомовых территорий и частных домовладений, был введен режим ЧС муниципального уровня.

"В минувшую пятницу в результате обильных осадков в Ходзинском и Вольненском сельских поселениях в зоне подтопления оказались 699 домовладений. В 58 из них зашла вода, также пострадали приусадебные участки местных жителей. Компенсации пострадавшим от паводка начнем выплачивать со вторника", - написал Хамирзов.

Глава района уточнил, что глава республики Мурат Кумпилов распорядился выделить из резервного фонда кабмина региона компенсации в размере 20 тыс. владельцам огородов и 50 тыс. - хозяевам подтопленных домовладений. Сотрудники администраций муниципалитета и подтопленных сельских поселений продолжают адресную работу с населением, в том числе и по положенным выплатам, добавил он. 

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