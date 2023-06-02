В России запретили использовать автомобили с шинами не по сезону

Соответствующий запрет вошел в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Запрет на использование зимних шин летом, а летних - зимой установлен в России, следует из соответствующего постановления правительства РФ.

"Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа). На транспортном средстве категории М1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)", - сказано в опубликованном в пятницу документе.

M1 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. В категорию М1 попадают практически все марки легковых автомобилей. N1 (фургон) - транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов, имеющее полную массу не более 3,5 тонны.