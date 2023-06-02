2 июня, 18:33,
обновлено 2 июня, 18:49

В России запретили использовать автомобили с шинами не по сезону

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Соответствующий запрет вошел в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Запрет на использование зимних шин летом, а летних - зимой установлен в России, следует из соответствующего постановления правительства РФ.

Читайте также
Минпромторг считает возможным снижение цен на рынке шинВ РФ выпустят мобильное приложение для определения неполадок в автомобиле

"Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа). На транспортном средстве категории М1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)", - сказано в опубликованном в пятницу документе.

M1 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. В категорию М1 попадают практически все марки легковых автомобилей. N1 (фургон) - транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов, имеющее полную массу не более 3,5 тонны. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация