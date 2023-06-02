Старый Оскол и Губкин приняли около 1 тыс. жителей приграничья Белгородской области

На территории округов развернуты 16 пунктов временного размещения

ТАСС, 2 июня. Старооскольский и Губкинский округа Белгородской области создали 16 пунктов временного размещения (ПВР) и всего приняли почти 1 тыс. жителей Шебекинского и Грайворонского округов, эвакуированных из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили муниципальные власти.

"Сегодня в нашем округе работают 11 ПВР, где разместились 779 шебекинцев и грайворонцев. Все они нуждаются во внимании и поддержке. Мы запустили чат-бот в телеграм-канале, чтобы оперативно отвечать на запросы эвакуированных и тех, кто хочет им помочь", - написал в своем Telegram-канале глава администрации округа Андрей Чесноков.

Он добавил, что от эвакуированных людей поступает много вопросов, например как получать пенсии. Чесноков объяснил, что эвакуированным жителям приграничных районов помогут в старооскольском отделении Пенсионного фонда по адресу микрорайон Надежда, 7.

Глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов написал в своем Telegram-канале, что шебекинцев принимают в пяти ПВР, им оказывают психологическую помощь, предоставляют комплексные завтраки, обеды и ужины, предлагают творческие мероприятия, экскурсии и прогулки по городу. "К нам приехали уже более 200 человек, из них 69 заселены в ПВР. Семьи продолжают прибывать. Здесь с ними в круглосуточном режиме работают социальные и медицинские работники", - написал он.