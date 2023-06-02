Согласно постановлению правительства, нормальная продолжительность рабочего времени водителя такси должна составлять не более 40 часов в календарную неделю

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Таксисты-физлица с 1 сентября не смогут работать более 12 часов в сутки. Это следует из опубликованного в пятницу постановления правительства РФ, которое утвердило нормы рабочего времени, отдыха и времени управления транспортным средством для такой категории водителей.

"Нормальная продолжительность рабочего времени физлица (водителя такси - прим. ТАСС) должна составлять не более 40 часов в календарную неделю", - говорится в нормах. При этом уточняется, что если ежедневная продолжительность не может быть соблюдена, то допускается суммированный учет рабочего дня, при котором "продолжительность ежедневного рабочего времени физлица не должна превышать 10 часов". Допускается увеличение этого времени, но не более чем на два часа в целях "завершения заказа легкового такси".

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 марта 2029 года.

Ранее кабмин утвердил постановление, согласно которому с этого же периода водители такси не смогут получать заказы от служб заказа после превышения нормы рабочего дня. Этот порядок касается не только самозанятых водителей такси, получающих заказы через агрегаторы, но и водителей, работающих в такси по найму (в компании или у ИП). В отношении последних нормы рабочего времени определяются документом Минтранса, где также написано, что продолжительность смены у таких водителей не может превышать 10 часов с допустимым увеличением до 12 часов "в целях завершения перевозки и (или) следования к месту стоянки".

В марте Минтранс предложил ограничить время работы таксистов 12 часами в сутки. Такая норма направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения и качества оказания услуг по перевозке пассажиров легковым такси, утверждали в ведомстве.