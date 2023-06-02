В Ульяновске открыли аллею памяти погибшим в ходе СВО студентам медколледжа

Студенты и выпускники были бойцами 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады

УЛЬЯНОВСК, 2 июня. /ТАСС/. Преподаватели и обучающиеся Ульяновского медицинского колледжа имени Светланы Анурьевой открыли на территории образовательного учреждения аллею памяти студентов и выпускников, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Об этом губернатор региона Алексей Русских написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня на территории Ульяновского медицинского колледжа имени Светланы Анурьевой открыли аллею памяти выпускников, погибших в ходе проведения специальной военной операции", - отметил он.

Русских уточнил, что студенты и выпускники были бойцами 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. "Фельдшеры Александр Коровин и Андрей Гуменюк, командир отделения медицинского взвода Алексей Роутенберг, старший разведчик Владимир Карманников. Спасали других, не щадя себя. Посмертно награждены орденами Мужества", - подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что посчитал своим долгом поддержать инициативу педагогов и студентов медколледжа. "Вместе с родными и близкими военнослужащих почтил память наших героев", - написал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, двое погибших жителей региона уже окончили образовательное учреждение. Еще двое должны были окончить Ульяновский медицинский колледж имени Светланы Анурьевой в 2022 году.