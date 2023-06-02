Пост председателя Би-би-си временно займет профессор Элан Клосс Стивенс

Она вступит в должность 27 июня

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Профессор Элан Клосс Стивенс, много лет работавшая на факультете драматургии, кино- и телепроизводства Университета Аберистуита в Уэльсе, назначена исполняющей обязанности председателя совета управляющих вещательной корпорации Би-би-си. Об этом сообщило в пятницу британское министерство культуры, СМИ и спорта.

Она сменила Ричарда Шарпа, месяц назад подавшего в отставку на фоне коррупционного скандала. 74-летняя Стивенс специализируется на вопросах государственного регулирования вещания, а также вещания на валлийском языке. Она входила в различные управляющие структуры Би-би-си с 2010 года и была членом ее совета управляющих. В 2001 году Стивенс была награждена орденом Британской империи за заслуги в области вещания и сохранения валлийского языка.

Она вступит в должность 27 июня и проведет на ней год либо столько времени, сколько понадобится, чтобы согласовать и утвердить кандидатуру нового постоянного председателя правления корпорации.

Шарп, в прошлом банкир из банка Goldman Sachs, подал в отставку, после того как выяснилось, что он скрыл факт потенциального конфликта интересов. Как сообщали британские СМИ, в конце 2020 года он помог занимавшему тогда пост премьера страны Борису Джонсону получить кредит в размере £800 тыс. (около £1 млн по нынешнему курсу), а через несколько недель после этого получил должность председателя совета управляющих Би-би-си, в которой был заинтересован. Руководитель независимого расследования Адам Хеппинстолл не смог найти свидетельств в пользу того, что Шарп участвовал в финансовых делах Джонсона. Однако выяснилось, что он все же нарушил кодекс назначения на общественные должности, не проинформировав Би-би-си о содержании своих разговоров с Джонсоном, предшествовавших назначению.

Сложившаяся ситуация вызвала резкую критику со стороны оппозиционной Лейбористской партии. Как заявляла теневой министр культуры Люси Паэлл, правительство добивалось того, чтобы Шарп сохранил свой пост, несмотря на "сильный репутационный ущерб", который Би-би-си нанес скандал вокруг председателя ее правления. В итоге Шарп покинул должность по собственному решению, заявив, что делает это ради "интересов Би-би-си".