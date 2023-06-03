Мезенцев: Союзное государство будет отправлять помощь Донбассу, "кто бы что ни говорил"

Государственный секретарь СГ рассказал об отправке двух автобусов для перевозки учеников школы олимпийского резерва в Донецке и спортивного колледжа в Луганске осенью 2022 года

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Структуры Союзного государства (СГ) России и Белоруссии и дальше будут предоставлять гуманитарную помощь республикам Донбасса, "кто бы что ни говорил". Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

По его словам, осенью прошлого года структуры СГ передали два автобуса для перевозки учеников школы олимпийского резерва в Донецке и спортивного колледжа в Луганске. Помимо этого, республикам Донбасса предоставили интерактивные системы обучения, лингафонные классы и компьютеры, воду, продукты питания, спортивную одежду и инвентарь. "Это то, что было в прошлом году. И это будем делать в этом году, кто бы что ни говорил", - подчеркнул Мезенцев.

"В ближайшее время мы доставим четыре трактора с навесным оборудованием для агротехникума и колледжа в Луганскую [Народную] Республику, более 250 компьютеров, интерактивные доски, лингафонные кабинеты - то, что на самом деле на протяжении многих и многих лет не поставлялось, когда эти территории недополучали внимание систем образования и просвещения у наших соседей. <...> Сегодня мы понимаем, что это нужно делать", - сказал государственный секретарь СГ.

Он также сообщил, что, согласно решению руководящих органов союза, порядка 2,1 тыс. детей из ДНР и ЛНР побывали в оздоровительных лагерях в Минской области. "Те средства, которые потрачены из бюджета Союзного государства <...>, потрачены ради самых гуманных целей", - подчеркнул Мезенцев.