2 июня, 20:48

Эвакуированных в ПВР жителей Шебекинского округа переселят в общежития Белгорода

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в настоящее время в Шебекино находиться опасно, людям пока не разрешают вернуться обратно

ТАСС, 2 июня. Власти Белгородской области приняли решение о переводе в общежития Белгорода людей из Шебекинского городского округа, которых ранее поселили в пунктах временного размещения (ПВР). Это делается из-за большого числа эвакуированных и небходимости разведения их потоков, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Сегодня более трех часов общался с шебекинцами, приехал к ним в ПВРы. В Белгороде у нас их было развернуто три. Утром поставил задачу мэру города Валентину Валентиновичу Демидову и моему заместителю Ольге Ильиничне Медведевой, что людей из ПВР нужно переводить в общежития. Причины очевидны: огромное количество людей", - написал он.

Гладков объяснил, что если в первый день после эвакуации у людей был шок, им нужно было безопасное место, чистая постель, вода и еда, то после стало понятно - жить в таких условиях долго невозможно, потоки переселенцев нужно перемещать в общежития университетов и колледжей.

Глава региона добавил, что в настоящее время в Шебекино находиться опасно, людям пока не разрешают вернуться обратно, и они переживают о сохранности оставленного имущества. "Наша задача - постараться обеспечить безопасность того имущества, которое осталось там. Есть самооборона, есть администрация, есть МЧС и полиция, и каждый выполняет свои функции, и все находятся на своих рабочих местах. Вчера ночью лично звонил руководителю Росгвардии, руководителю УМВД, и они усилили вооруженные патрули, которые отрабатывают всю ночь", - написал губернатор Белгородской области. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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