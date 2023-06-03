Эвакуированным жителям Шебекинского округа досрочно выплатят пенсии и зарплаты

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что для льготников в пунктах временной регистрации выдают лекарственные препараты через находящихся там медицинских работников

ТАСС, 2 июня. Власти Белгородской области досрочно выплатят пенсии жителям Шебекинского городского округа, которые эвакуированы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также работникам округа из бюджетной, муниципальной или региональной сфер досрочно начислят зарплату, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"По пенсиям. Выплаты делаем досрочно, вне зависимости от даты получения ее в июне. Обращаться нужно в Главпочтамт в городе Белгороде, в ПВР (пункты временного размещения - прим. ТАСС) или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования по месту пребывания", - написал он.

Гладков отметил, что заработную плату сотрудникам бюджетной, муниципальной или региональной сфер также начислят досрочно - до 2 и 5 июня соответственно, а сотрудникам сферы образования, где плановые сроки получения зарплаты 10 и 15 июня, выплаты планируется произвести до 9 июня.

Он добавил, что лекарства для льготников в пунктах временной регистрации выдают через находящихся там медицинских работников - они будут проверять право на льготу по электронной карте. Также за лекарством можно обратиться в населенном пункте к любому врачу, чтобы тот выписал рецепт на необходимый препарат.

Кроме того, Гладков отметил, что запущен чат-бот для онлайн-регистрации всех жителей Шебекинского городского округа, которые выехали из региона. Это можно сделать также по номеру +7 (4722) 25-71-47, а узнать все данные по ПВР и оставить заявку на выезд - по круглосуточному номеру 122.