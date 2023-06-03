Президентский полк впервые в этом году выступит перед зрителями в Кремле

Церемониал пройдет на Соборной площади 3 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Первая в 2023 году церемония развода конных и пеших караулов пройдет в субботу в Кремле. Военнослужащие Президентского полка в 12:00 на Соборной площади откроют 19-й сезон выступлений перед зрителями.

За последние несколько лет торжественный церемониал стал одной из визитных карточек Кремля. В основе программы - динамические перестроения военнослужащих в различные фигуры и владение оружием при выполнении специальных строевых приемов. Среди традиционных фигур наиболее известен так называемый круг - момент, когда военнослужащие производят выстрелы холостыми патронами.

Выступление кавалерийского почетного эскорта включает сложнейшие элементы и виды конных эволюций, известные под названиями "карусель", "восьмерка", "мельница" и "свеча".

Развод гвардейских караулов считается одной из самых зрелищных церемоний, закрепленных в воинских уставах и артикулах с петровских времен, при этом подобные церемониалы существовали еще при князе Иване III. Во времена Российской империи развод не был привязан к определенному месту и проводился в резиденции или ставке, где непосредственно находился император. Гвардейцы несли караульную службу как во внутренних помещениях резиденции, так и на внешних ее постах.

Возрожденная торжественная церемония развода караулов проводится в Кремле с 2005 года каждую субботу в теплое время года. Церемониал воссоздан с учетом вековых воинских традиций, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духового оркестра. Военные облачаются в особую форму, элементы которой соответствуют парадной форме Российской императорской гвардии образца 1909-1913 годов.