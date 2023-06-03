В Ленинградской области пройдет праздник "Сиреневый променад"

Организаторы посвятили его теме семьи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Одно из знаковых для музея-заповедника Павловск событий - двухдневный праздник "Сиреневый променад" - откроется в субботу в Павловском парке. В этом году его решили посвятить семейной тематике.

"Это мероприятие в формате прогулки по парку: каждый, кто вошел в Павловский парк, становится практически участником этого праздника. Конечно, здесь мы стараемся популяризировать сирень, которая в достаточно большом количестве произрастает в Павловском парке. Очень много ее в долине реки Славянки, в Собственном саду тоже множество сортов и видов сирени", - рассказала журналистам в преддверии события замдиректора музея-заповедника по обеспечению сохранности объекта культурного наследия Светлана Федорова.

Каждый год организаторы выбирают тему праздника, в этом году он будет посвящен семье. "Мы подумали, что птица павлин - это символ семейного счастья. Очень интересный сюрприз ждет наших посетителей, - сказала замдиректора. - На Итальянской лестнице будет создана фотозона в виде флористической композиции с двумя фигурами павлинов. Две птицы будут усажены в вазоны Итальянской лестницы. Хвост у самца будет украшен живыми цветами. Это будет очень симпатично".

3 июня состоится посадка сиреней у Оленьего моста. "Семь кустов сорта "Маршал Лан" будут высажены на свое историческое место", - отметила Федорова. Также посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и понаблюдать за творчеством участников "Сиреневого пленэра". Написанные художниками картины будут выставлены в павильоне "Вольер" на следующей неделе после "Сиреневого променада". "И, конечно, будет звучать музыка", - добавила она.

Не забыли организаторы и об играх. "Раз старинный парк, значит, и игры должны быть старинные, исторические. <..> Актеры поиграют с посетителями в такие игры, как берсо, крокет. Это будет происходить недалеко от павильона "Вольер", - отметила замдиректора. От этого же павильона на протяжении всего праздника будут стартовать бесплатные экскурсии - по четыре в день. "Можно будет прогуляться по сиреневым маршрутам, послушать об истории Павловска, послушать стихи", - рассказала она.

О музее-заповеднике

Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII - начала XIX века, является памятником культурного наследия, находящимся под защитой ЮНЕСКО. Павловск превратился в императорскую резиденцию с вступлением Павла I на престол в 1796 году. В июне 1918 года Павловский дворец и парк были преобразованы в государственный музей.

В 2020 году по распоряжению правительства России ГМЗ "Павловск" перешел из городского подчинения в федеральное. Функции и полномочия учредителя музея-заповедника осуществляет Минкультуры России.

По итогам 2022 года музей-заповедник принял более 1,6 млн посетителей. Основную часть его гостей составляют петербуржцы, москвичи и гости из других городов регионов России.