В колледжах Саратовской области дополнительно появятся 100 бюджетных мест

Их число в учреждениях среднего профессионального образования региона вырастет до 12 тыс.

САРАТОВ, 3 июня. /ТАСС/. Дополнительные 100 бюджетных мест откроются в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) Саратовской области в 2023 году. Общее число бюджетных мест в организациях СПО в регионе достигнет 12 тыс., сообщил ТАСС заместитель председателя правительства - министр образования области Михаил Орлов.

"Сегодня рабочие профессии стали осознанным выбором молодого поколения и гарантом успешного старта карьеры. Авторитет системы профессионального образования среди абитуриентов растет, рабочие профессии все более популярны у молодежи. В новом учебном году учреждениям СПО в регионе будет дополнительно выделено 100 бюджетных мест, общее число бюджетных мест составит 12 тыс.", - отметил Орлов.

Как сообщил собеседник агентства, в области работает 50 организаций среднего профессионального образования, в них обучаются более 57 тыс. человек. За последние пять лет контингент студентов вырос на 4 тыс. человек. Наиболее востребованными направлениями среди студентов являются промышленность и информационные технологии, строительство, образование, здравоохранение.

"Структура подготовки кадров сегодня меняется в сторону технических и технологических профессий и специальностей. Колледжи технического профиля составляют уже более 60%", - добавил Орлов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, в этом году в учреждениях СПО открываются новые направления подготовки по специальностям "Химические технологии", "Техника и технологии наземного транспорта", "Техносферная безопасность и природообустройство" и "Мехатроника и робототехника". В ведомстве добавили, что с прошлого года колледжи и техникумы области являются участниками федерального проекта "Профессионалитет". Благодаря ему на базе образовательных организаций создается учебно-производственный кластер, оснащенный современным оборудованием. Как отметили в пресс-службе, 85% выпускников "Профессионалитета" будут гарантированно трудоустроены на предприятия области, а также получат полный комплекс мер социальной поддержки от предприятий.