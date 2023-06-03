В Москве ожидается до 14 градусов

Местами возможен небольшой дождь

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 12 до 14 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до нуля градусов, местами ожидаются заморозки до минус одного градуса.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/ c. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.