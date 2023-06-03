Самыми перспективными отраслями для молодежи россияне считают IT и робототехнику

Согласно результатам исследования, проведенного сервисом по поиску работы "Работа.ру", также привлекательными сферами считаются отрасли медицины, промышленности, логистики и транспорта, строительства и предпринимательства

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россияне считают IT, искусственный интеллект и робототехнику самыми перспективными отраслями для молодежи. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Самой перспективной отраслью для развития молодежи россияне назвали сферу информационных технологий (IT) - так ответили 77% опрошенных. Почти половина респондентов (49%) указали на перспективы роста отрасли искусственного интеллекта (AI). На третьем месте среди самых привлекательных сфер для молодежи, по мнению 39% участников исследования, оказалась сфера робототехники", - говорится в итогах исследования.

Опрос провели в мае 2023 года, в нем приняли участие более 3 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Согласно результатам, сферу биотехнологий выбрали 36% респондентов, а нанотехнологий - 34%. Также перспективными для молодежи россияне считают отрасли медицины (31%), промышленности (30%), логистики и транспорта (28%), строительства (26%) и предпринимательства (24%).

Отмечается, что сферы энергетики и добывающей промышленности, а также маркетинга, рекламы и PR указали по 22% опрошенных, сельского хозяйства и космоса - по 18%, услуг - 17%, туризма - 15%, HR - 12%, культуры - 9%.