Крупнейший вуз Херсонской области проведет летнюю сессию в онлайн-формате

Как уточнила ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина, экзамены начнутся в июне и продлятся до 6 сентября

СКАДОВСК /Херсонская область/, 3 июня. /ТАСС/. Херсонский государственный педагогический университет проведет летнюю сессию 2023 года в режиме онлайн. Об этом сообщила в субботу ТАСС ректор вуза Татьяна Томилина.

"Сейчас летняя сессия у нас будет проходить онлайн. Будет проходить в Геническе юрфак, в Буревестнике четыре или пять факультетов, физмат будет проходить в Лазурном. В Ялте у нас два факультета проводят - факультет культуры и искусства и факультет физического воспитания и спорта", - сказала Томилина.

Она уточнила, что сессия стартует в июне, затем до конца лета будет проходить переэкзаменовка. "К 6 сентября мы должны будем уже полностью решить, кто будет отчислен, кто не сдаст. Мы идем, конечно, навстречу. У нас есть ребята военные (российские военнослужащие, участвующие в спецоперации - прим. ТАСС), и они в госпитале сдают английский язык. Я считаю, что это героический поступок", - отметила Томилина.

Ректор уточнила, что сейчас в вузе обучаются 704 студента-очника. В целом в Херсонском государственном педагогическом университете - 4 254 студента.