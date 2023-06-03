Дегтярев предложил провести в Хабаровском крае Дальневосточный межконфессиональный форум

Глава региона также заявил о необходимости открыть в Николаевске-на-Амуре духовно-просветительский центр

ТАСС, 3 июня. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил провести в столице региона Дальневосточный межконфессиональный форум. Свою инициативу он озвучил в субботу на заседании с советами по межнациональным отношениям и по взаимодействию с религиозными объединениями.

"Собрали вместе сразу два совета по межнациональным отношениям и по взаимодействию с религиозными объединениями. Говорили о традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Они - основа развития этноконфессиональных отношений в Хабаровском крае. Предложил <…> провести в Хабаровске Дальневосточный межконфессиональный форум", - говорится в Telegram-канале Дегтярева.

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, заседание, на котором за одним столом собрались участники сразу двух совещательных органов, прошло впервые.

В ходе встречи Дегтярев также предложил открыть духовно-просветительский центр. "В наши дни значимость духовно-просветительских центров возрастает в разы. Поэтому до конца года необходимо открыть такой же объект (как в поселке Ванино в 2021 году) в Николаевске-на-Амуре - первом русском городе на Амуре", - привели в пресс-службе слова Дегтярева.