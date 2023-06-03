МЭР не разрабатывает правила аукционов по продаже "красивых" автономеров

Законопроект не поддержало Министерство финансов РФ

МОСКВА, 3 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Разработка правил организации и проведения открытых аукционов по продаже так называемых красивых автомобильных номеров сейчас не ведется. Об этом говорится в ответе замглавы Минэкономразвития РФ Алексея Херсонцева на обращение депутата Госдумы Антона Ткачева ("Новые люди"). Документ есть в распоряжении ТАСС.

В апреле Ткачев направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором просил предусмотреть для граждан возможность покупать и продавать автомобильные регистрационные номера, которые имеют зеркальные или одинаковые наборы цифр или букв, на открытом аукционе через портал "Госуслуги".

Херсонцев в своем ответе напомнил, что ранее министерству совместно с МВД России была поручена разработка правил проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств. По его словам, Минэкономразвития подготовило законопроект о возможности резервирования за владельцами транспортных средств государственных регистрационных номеров, законопроект с поправками в Бюджетный кодекс РФ и проект постановления правительства РФ "О порядке резервирования за владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера транспортного средства и размере платы, взимаемой за такое резервирование".

"Проекты не были поддержаны Министерством финансов РФ и возвращены из аппарата правительства РФ, в связи с чем разработка правил организации проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств в настоящее время не ведется", - указал замминистра.