В Свердловской области за сутки ликвидировали 20 природных пожаров

В регионе продолжают действовать 13 возгораний на площади 4,7 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали 20 природных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки. Продолжают действовать 13 возгораний на площади 4,7 тыс. га, сообщили в субботу в департаменте информационной политики региона.

"Специалисты ликвидировали 20 лесных пожаров за сутки в Свердловской области на общей площади 559 га. По итогам 2 июня в регионе действовало 13 природных пожаров на общей площади 4,7 тыс. га, из них локализовано 7 пожаров на площади 4,2 тыс. га", - сказано в сообщении.

Как уточнили в департаменте, борьбу с огнем в уральских лесах ведут более 850 человек и свыше 130 единиц спецтехники, задействована спецавиация.