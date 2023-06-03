Археологический парк с памятником защитникам Старой Рязани планируют создать в 2025 году

Конкурс на лучший эскиз проекта памятника стартует в июне

ТАСС, 3 июня. Руководство Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника планирует в 2025 году создать археологический парк, в котором будет установлен памятник защитникам и жителям древней столицы Рязанского княжества. В июне стартует конкурс на лучший эскиз проекта памятника, рассказал ТАСС директор музея Виталий Попов.

"Конкурс на эскиз памятника защитникам и жителям древней столицы Рязанского княжества пройдет с 8 июня до 15 октября. Старая Рязань - одно из известнейших городищ не только в стране, но и в мире. Там найдено уже 17 кладов высочайшей ценности, два из них сегодня экспонируются в Государственном историческом музее на Красной Площади Москвы и в Музее Московского Кремля. Наибольшее количество найденных кладов, конечно, находится в фондах Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника", - сказал собеседник агентства.

Реализовать проект по созданию тематического археологического парка и установке памятника рязанцам планируется в 2025 году. "Объемы финансирования будут зависеть от выбранного проекта памятника, потому что наверняка будет большое количество конкурсных работ, и сумма тоже может быть разной, в зависимости от того, что предложат скульпторы и архитекторы ", - отметил Попов.

По его словам, уже разработана предварительная концепция археологического парка в Старорязанском городище и археологического центра на территории, прилегающей к городищу. "Мы считаем, что конкурс на лучший эскиз памятника защитникам Рязани очень своевременен. И спустя восемь веков вызывает глубокое уважение доблесть и мужество рязанцев, готовность к самопожертвованию ради защиты своей земли. Благодаря "Повести о разорении Рязани Батыем" о трагических событиях 1237 года знают сегодня и в нашей стране, и далеко за ее пределами. Нам очень важно рассказывать о наших героических предках", - сказал Попов.

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник является старейшим и крупнейшим музеем в регионе, основан в 1884 году на территории кремля - древнего центра Рязани. Ансамбль Рязанского кремля представляет собой комплекс церковных и гражданских построек XV-XIX веков. Центральным памятником комплекса является Успенский собор (1693-1699 годы). Сейчас в музее-заповеднике открыты три постоянных экспозиции.