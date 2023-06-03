В Дагестане назвали улицу именем Магомедали Магомедова

Она расположена в его родном селе Леваши

МАХАЧКАЛА, 3 июня. /ТАСС/. Власти переименовали центральную улицу села Леваши в честь почетного председателя Госсовета Республики Дагестан Магомедали Магомедов, руководившего Дагестаном на протяжении почти 20 лет. Об этом сообщили журналистам в районной администрации.

"Центральная улица Леваши переименована в честь председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова", - говорится в сообщении.

Магомедов умер 4 декабря 2022 года Махачкале. В 2023 году 15 июня ему исполнилось бы 94 года. Его похоронили в его родном селе Леваши. Указом президента России Магомедову присвоили звание Героя труда Российской Федерации "За особые заслуги перед государством и народом".