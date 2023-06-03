Мурашко заявил, что США и страны Европы быстро переняли опыт России в борьбе с ковидом

По словам главы Минздрава, в последние годы за развитием здравоохранения в РФ пристально наблюдают многие страны

САМАРКАНД, 3 июня. /ТАСС/. Многие зарубежные страны, в том числе США и европейские государства, быстро переняли медицинский опыт России в борьбе с ковидом. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Те изменения, которые мы делали в период ковида, достаточно быстро такие же решения [применялись] в Китае, в Европе, Соединенных Штатах Америки", - сказал он, выступая на узбекско-российском медицинском форуме.

По мнению министра, в последние годы за развитием здравоохранения в Российской Федерации пристально наблюдают многие страны.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сняла статус чрезвычайной ситуации в мире, связанной с COVID-19. В России, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, касающихся всей страны ограничений, связанных с пандемией, не осталось в РФ, ведомство оставило только рекомендации.

По данным Роспотребнадзора, экономический ущерб для страны от пандемии в 2022 году составил порядка 1,6 трлн рублей.