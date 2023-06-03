Регионы России обменяются открытками с изображением вышитой карты страны

Единый дизайн открыток для всех областей разработала посткроссер Ольга Николаева

ТАСС, 3 июня. Акция по обмену открытками с изображением вышитой карты России пройдет в разных регионах страны. Об этом в субботу сообщила ТАСС министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

"Проект "Вышитая карта России", инициированный Чувашией, вдохновил сообщество посткроссеров на масштабную акцию по обмену открытками с изображением карты. Для каждого субъекта Российской Федерации создана отдельная почтовая карточка", - сказала собеседница агентства.

Каликова уточнила, что до конца июля в каждом регионе пройдут встречи посткроссеров, на которых произойдет обмен открытками. Одной из площадок станет Чувашский национальный музей, где хранится вышитая карта России. "Организаторами обмена выступили Марина Щербакова из Ростова-на-Дону, Ольга Николаева из Ступино, Полина Левина и Екатерина Кожевникова из Москвы. Проект впечатлил посткроссеров, которые решили, что это отличная тема для международной акции", - пояснила министр.

По словам собеседницы агентства, организаторы согласовали все нюансы с Чувашским национальным музеем - правообладателем вышитой карты России. "Посткроссер и дизайнер Ольга Николаева разработала единый дизайн открыток для всех субъектов России. Многие посткроссерские клубы подключили площадки, на которых непосредственно вышивалась карта региона - дома народного творчества, музеи, школы искусств, а также привлекли мастеров вышитой карты", - добавила она.

По информации министра, организаторы акции обратились за разрешением на использование официального логотипа посткроссинга на открытке к основателю postcrossing.com Пауло Магальяншу, но получили отказ. "Правообладатель торговой марки заявил, что из-за включения в карту новых регионов России она сама по себе стала политическим заявлением. По его мнению, такая открытка может спровоцировать конфликт в международной посткроссинг среде", - отметила Каликова.

В результате организаторы приняли решение не использовать слово "посткроссинг" на английском языке, а взять его русскую транскрипцию. Кроме того, в акции не будут использовать логотип торговой марки. "Открытки для встреч посткроссеров уже готовы. Их нельзя купить, можно только получить, если вы участник встречи, или обменяться с другими посткроссерами", - сказала собеседница агентства.

О посткроссинге

Посткроссинг (англ. Postcrossing) - проект для получения открыток со всего мира путем обмена с другими участниками с помощью сайта www.postcrossing.com и пересылки по реальной почте. В 2005 году Паулу Магальяйнш создал онлайн-платформу, которую назвал Postcrossing. На ноябрь 2022 года в проекте было зарегистрировано более 803 054 человек из 209 стран, 24 января 2021 года была получена 60-миллионная открытка. Россия занимает третье место в мире по числу отправленных открыток (более 8 млн штук).