В России выявили в ходе скрининга более 30 случаев спинальной мышечной атрофии

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дети уже получили лекарственную терапию

САМАРКАНД, 3 июня. /ТАСС/. Программа расширенного неонатального скрининга позволила выявить более 30 детей со спинальной мышечной атрофией. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Более 30 случаев выявлено спинальной мышечной атрофии, дети уже получили лекарственную терапию. В этом направлении мы формируем здоровье ребенка, избегая его инвалидизации", - сказал он, выступая на узбекско-российском медицинском форуме в субботу.

По словам главы министерства, всего с начала года с помощью программы было выявлено 140 нарушений, связанных с иммунитетом у детей.

Программа расширенного неонатального скрининга стартовала в России с 1 января 2023 года. Процедура проводится бесплатно благодаря нацпроекту "Здравоохранение", который ориентирован на обеспечение максимально качественной медицинской помощи детям.