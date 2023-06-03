3 июня, 05:58

В России выявили в ходе скрининга более 30 случаев спинальной мышечной атрофии

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дети уже получили лекарственную терапию

САМАРКАНД, 3 июня. /ТАСС/. Программа расширенного неонатального скрининга позволила выявить более 30 детей со спинальной мышечной атрофией. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Более 30 случаев выявлено спинальной мышечной атрофии, дети уже получили лекарственную терапию. В этом направлении мы формируем здоровье ребенка, избегая его инвалидизации", - сказал он, выступая на узбекско-российском медицинском форуме в субботу.

По словам главы министерства, всего с начала года с помощью программы было выявлено 140 нарушений, связанных с иммунитетом у детей.

Программа расширенного неонатального скрининга стартовала в России с 1 января 2023 года. Процедура проводится бесплатно благодаря нацпроекту "Здравоохранение", который ориентирован на обеспечение максимально качественной медицинской помощи детям. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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