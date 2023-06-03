Возле станции МЦД-3 Крюково в Зеленограде приступили к благоустройству территории

Работы проведут в границах улиц Панфилова, Ленина и Советской, Крюковской и Привокзальной площади, а также Проектируемого проезда №898 и части Новокрюковской улицы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий возле станции МЦД-3 Крюково в Зеленограде. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Эта станция станет конечной остановкой третьего Московского центрального диаметра "Ленинградско-Казанский", который соединит Зеленоград и Раменское уже в этом году. Главная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, ведь после запуска диаметра, согласно проведенным расчетам, число пассажиров вырастет в 1,5 раза - до 50 тыс. человек в сутки", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в границы проведения работ вошли улицы Панфилова, Ленина и Советская, Крюковская и Привокзальная площади, Проектируемый проезд №898 и участок Новокрюковской улицы между домами №7 и 10. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства разместили строительный городок, выставили ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организовали безопасные проходы.

"В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, выполним прокладку дополнительной водосточной сети, заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, установим остановочные павильоны и энергоэффективные фонари, проведем озеленение. Для повышения безопасности пешеходов на переходах появятся опоры контрастного освещения и новый светофор на улице Ленина", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что основные работы возле транспортного объекта планируют завершить к концу 2023 года. Около станции МЦД-3 Крюково сделают две плоскостные парковки, еще почти 300 парковочных мест организуют на благоустраиваемых улицах. Для такси выделят специальные места стоянки. Ведутся также работы по обустройству разворотной площадки для автобусов возле дома №15 на улице Панфилова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Запуск МЦД-3 запланирован в августе.