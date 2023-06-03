В ДНР заявили об около 90 тыс. жителях, которые имеют право на получение маткапитала

В республике уже 9 тыс. человек получили сертификат

ДОНЕЦК, 3 июня. /ТАСС/. Около 90 тыс. жителей Донецкой Народной Республики, по предварительным данным, имеют право на получение материнского капитала. Об этом сообщила ТАСС управляющий отделением Социального фонда России по Донецкой Народной Республике Галина Сагайдакова.

"По предложению президента Российской Федерации, которое было озвучено в послании Федеральному собранию, в новых регионах семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года, начато предоставление материнского капитала. По предварительным данным, порядка 90 тыс. граждан республики имеют право на материнский капитал, свыше 9 тыс. граждан уже получили государственный сертификат", - сказала собеседница агентства.

21 февраля во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых регионах России семьям, в которых дети родились с 2007 года - с того момента, как эта программа начала действовать в других регионах страны.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года в России на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.