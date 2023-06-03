Около 600 детей из белгородского приграничья отправят на отдых в Калугу и Ярославль

Еще 500 детей уехали в Пензенскую область и Воронеж

БЕЛГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Порядка 600 детей из приграничных районов Белгородской области 3 июня отправят на летний отдых в Калугу и Ярославль. Об этом в субботу сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Продолжаем отправлять наших детей. Сегодня 300 детей отправляются на летний отдых в Калугу и 300 детей - в Ярославль. Благодарю моих друзей - коллег Влада Шапшу и Михаила Евраева, губернаторов Калужской и Ярославской областей, которые очень быстро отозвались, позвонили и принимают наших детей", - написал он.

Ранее Гладков сообщал, что 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов уже отправились в Воронеж, порядка 200 человек уехали в Пензенскую область.

Помимо этого, 1 тыс. детей из приграничных районов Белгородской области готов принять Крым, 200 человек - Липецкая область, столько же - Томская область.