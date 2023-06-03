На востоке Москвы в 2023 году планируют благоустроить десятки дворов

В списке оказались Главная улица в районе Восточный и территория возле центра московского долголетия на Бойцовой улице

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Десятки дворов и знаковых объектов на востоке Москвы благоустроят в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу.

"В этом году будут благоустроены еще десятки дворов и знаковых объектов. Среди них - Главная улица в районе Восточный и территория возле центра московского долголетия на Бойцовой улице, дом 10, корпус 5", - говорится в сообщении, размещенном в блоге мэра.

Собянин также отметил, что за последние годы в городе обустроили входные группы в парк в Богородском, Метрогородке и других районах, благоустроили территорию рядом со станцией МЦК "Белокаменная". Кроме того, от станции "Белокаменная" до Российского государственного социального университета обустроили пешеходную дорожку протяженностью почти 1,2 тыс. м по просьбе студентов.

"Высадили порядка 4,7 тыс. деревьев - дуб, липа, ель, сосна - на месте бывших промышленных площадок на Лосиноостровской улице, Белокаменном шоссе, в Белокаменном проезде", - добавил мэр. Также восстановили прогулочные маршруты в парке Друзей леса, выполнили ремонт Абрамцевской просеки и дорожек, ведущих к жилищному комплексу "Лосиный остров". Привели в порядок территории, прилегающие к Бабаевскому пруду и Курганской улице, - с устройством детских и спортивных площадок.

Мэр отметил, что в городе обустроили территорию 47 квартала Яузского лесопарка, прилегающую к конному центру, а также оборудовали возле Бабаевского пруда пирс с лестницами и раздевалку для круглогодичного использования.

"Кроме того, за последние годы мы благоустроили несколько знаковых объектов. В результате - больше комфорта и уюта, и новые возможности для прогулок с детьми, занятий спортом и тихого отдыха", - отметил в блоге Собянин.